Il Papa: superare le visioni ideologiche perché ogni vita ha valore

Ricordando il messaggio dei vescovi italiani in occasione dell’odierna Giornata per la Vita, Francesco all'Angelus invita a guardare ad ogni essere umano come una ricchezza. Il suo pensiero è andato poi al Cile colpito da devastanti incendi e a coloro che partecipano all’incontro “Pellegrini di speranza sulla via della pace”

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Valore e dono. La vita per Papa Francesco ha queste due declinazioni e lo ripete all’Angelus quando ricorda che oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “La forza della vita ci sorprende”.

Mi unisco ai Vescovi italiani nell’auspicare il superamento di visioni ideologiche per riscoprire che ogni vita umana, anche quella più segnata da limiti, ha un valore immenso ed è capace di donare qualcosa agli altri.

La preghiera del Papa per il Cile

Il pensiero del Papa va anche alle tante vite perse negli incendi “devastanti” che hanno colpito il centro del Cile, in particolare la regione di Valparaiso. Fonti ufficiali riferiscono di circa 51 vittime ma si teme che il bilancio possa continuare a salire.

Pellegrini di speranza

Papa Francesco infine rivolge il suo saluto ai consacrati e le consacrate di oltre 60 Paesi che partecipano all’incontro “Pellegrini di speranza sulla via della pace”, promosso dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. “Pellegrini di speranza, sulla via della pace” è il tema del Giubileo per la vita consacrata che si terrà a Roma nei giorni 8 e 9 ottobre 2025 ma fio ad oggi più di 300 rappresentanti di diverse forme di vita consacrata si sono ritrovati a Roma per un incontro preparatorio al Giubileo; un momento di condivisione di esperienze di vita e di missione. Al termine dell’Angelus Francesco ha salutato gli studenti di Badajoz (Spagna) e quelli della Scuola Salesiana “Sévigné” di Marsiglia, i fedeli polacchi di Varsavia, i gruppi di San Benedetto del Tronto, Ostra e Cingoli, i ragazzi dell’Immacolata e alcuni giapponesi presenti in Piazza San Pietro.