Unità dei Cristiani, monsignor Flavio Pace nuovo segretario del Dicastero

Dal febbraio 2020 prestava servizio come sottosegretario nel Dicastero per le Chiese Orientali e prima ancora, dal 2011, era stato segretario particolare dell’allora prefetto di quel Dicastero, il cardinale Leonardo Sandri. Di oggi, per don Flavio Pace, è la nomina del Papa a nuovo segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e il contestuale conferimento del titolo personale di arcivescovo. L’ordinazione episcopale è prevista il 4 maggio prossimo nel Duomo di Milano.



Studi e ministero



Il neo presule, classe ’77, originario di Monza, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 2002 per le mani dell’allora cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Dopo anni di lavoro pastorale con i giovani ad Abbiategrasso, anche in veste di insegnante di religione nella scuola statale e come cappellano presso l'Hospice locale, monsignor Pace ha conseguito nel 2010 la certificazione in islamistica presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica a Roma, collaborando in alcune iniziative della Chiesa ambrosiana nei rapporti con l’Islam. È cappellano dell’Istituto “Teresa Grillo Michel” delle Piccole Suore della Divina Provvidenza.

Il nuovo nunzio in Romania e Moldova



Tra le nomine odierne di Francesco figura anche quella del nuovo nunzio apostolico in Romania e Moldova, incarico per il quale il Papa ha designato l’arcivescovo Giampiero Gloder, finora nunzio a Cuba, dove era stato destinato nel 2019. Originario della provincia di Vicenza, 65 anni, il presule è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio del ’92, prestando servizio nella nunziatura in Guatemala. Ha lavorato in Segreteria di Stato per diversi anni fino alla nomina, nel 2013, alla presidenza della Pontificia Accademia Ecclesiastica.