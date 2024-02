Papa Francesco (Vatican Media)

Persiste la lieve influenza per Francesco, udienze annullate

Come accaduto sabato scorso, anche per oggi è stata adottata la precauzione di cancellare gli impegni nell’agenda del Papa, che non accusa febbre

Vatican News “Lievi sintomi influenzali” non accompagnati da stati febbrili. La Sala Stampa vaticana ha aggiornato questa mattina sulla decisione del Papa di sospendere “per precauzione” le udienze previste, come già successo sabato scorso quando un’analoga nota aveva informato del “lieve stato influenzale” che aveva colto Francesco.

Ieri la recita dell’Angelus

Un malessere che ieri ha comunque consentito al Papa di poter affacciarsi a mezzogiorno dalla finestra del suo studio su Piazza San Pietro e di presiedere la recita dell'Angelus, seguita dagli appelli in particolare per la pace in Ucraina, a due anni dallo scoppio della guerra, e il ritorno del dialogo in Nigeria e in Repubblica Democratica del Congo, teatro di rapimenti e violenze.