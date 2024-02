Le celebrazioni di Francesco per la Settimana Santa e a Pasqua

Il maestro delle cerimonie papali, l’arcivescovo Diego Ravelli, ha reso noto il calendario dei riti, dalla Domenica delle Palme alla Benedizione Urbi et Orbi del 31 marzo

Vatican News

La Quaresima è ancora agli inizi ma l’agenda papale - resa nota oggi dall'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle cerimonie pontificie - già guarda alla settimana più intensa, che partirà il 24 marzo, Domenica delle Palme, quando Francesco presiederà alle 10 in Piazza San Pietro la Messa che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e i momenti della sua Passione. Il 28 marzo, Giovedì Santo, sempre nella Basilica vaticana il Papa celebrerà alle 9.30 a Messa del Crisma, nel giorno in cui i sacerdoti rinnovano le loro promesse.



Dal Venerdì Santo alla Pasqua

Il Venerdì Santo vedrà il consueto doppio appuntamento con la celebrazione della Passione del Signore alle 17 in San Pietro e poi alle 21.15 il tradizionale rito della Via Crucis tra le fiaccole dei fedeli e le arcate del Colosseo. Quindi la sera del 30 marzo, Sabato Santo, con inizio alle 19.30, la Veglia presieduta da Francesco accompagnerà la notte santa verso la Risurrezione della domenica di Pasqua, quando il Papa sarà in Piazza San Pietro allee 10 per la Messa del giorno e poi alle 12 salirà alla Loggia centrale della Basilica per impartire la Benedizione Urbi et Orbi.