Papa Francesco: il cristiano agisca in modo missionario ed evangelizzatore

In udienza dal Pontefice i membri dell’Università Cattolica di Murcia auspicando che continuino a lavorare per costruire “una società fraterna dove la Chiesa si percepisca nel buon agire dei suoi membri”

Vatican News

Ciò che ogni cristiano fa deve essere “essenzialmente esistenziale”, in quanto missionario ed evangelizzatore. Francesco accoglie i rappresentanti dell’Università Cattolica di Murcia, nel ricordo dell’eredità lasciata dal fondatore dell’Ateneo José Luis Mendoza Pérez, morto nel gennaio del 2023.

Don José Luis ha voluto lasciare come eredità un’università «missionaria, evangelizzatrice e profondamente esistenziale», nata dal cuore della Chiesa e «animata dalla forza dell’Amore di Dio». Perché tutto ciò che il cristiano fa come membro di Cristo, di questa Chiesa che è nostra madre, deve essere missionario, evangelizzatore, e, proprio per questo, deve essere legato alla realtà umana, agli interrogativi profondi dell’uomo, essere “essenzialmente esistenziale”

Il Papa con i membri dell'Università Cattolica di Murcia, Spagna

Costruire una società fraterna

L’auspicio di Francesco agli oltre 600 presenti nella Sala Clementina è quindi di continuare “a lavorare dal cuore della Chiesa” affinché si “possano formare persone capaci di accogliere Dio e di rendergli testimonianza in qualsiasi ambito, costruendo una società fraterna dove la Chiesa si percepisca nel buon agire dei suoi membri”.