Francesco: rispetto e umanità nella gestione del lavoro e nella tutela delle persone

Il Papa incontra i partecipanti al convegno organizzato da Vinitaly, dal titolo “L’economia di Francesco e il mondo del vino italiano” ai quali ricorda l’importanza di seguire i valori del rispetto e dell’umanità nella vita e nella gestione del creato

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Rispetto e umanità, sono i valori che, come valgono per l’uso che si fa della terra, sono fondamentali per tutti gli aspetti che riguardano la dimensione umana, che deve assimilare i messaggi preziosi inviati dalla natura. Francesco incontra i partecipanti al Convegno organizzato da Vinitaly su “L’economia di Francesco e il mondo del vino italiano” ai quali indica l’imprenscindibile necessità di tutelare il Creato donato all’uomo da Dio.

Rispetto, costanza, capacità di potare per portare frutto: sono messaggi preziosi per l’anima, che ben si apprendono dai ritmi della natura, dai vitigni e dalla lavorazione. Essa comporta un’infinità di competenze, solo in parte trasmissibili in modo tecnico, “scolastico”, spesso invece legate alla condivisione di una sapienza pratica, di vita, a un’esperienza specifica da acquisire sul campo, in modo tanto più proficuo, quanto più ci si lascia coinvolgere dalla dimensione umana di ciò che si fa

I doni di Dio all'uomo

Vino, terra, abilità agricola e imprenditoriale, sono doni di Dio affidati all’uomo, aggiunge Francesco, perché egli, con onestà e sensibilità, possa farne “una vera fonte di gioia per «il cuore dell’uomo», e di ogni uomo, non solo di quelli che hanno più possibilità”

Grazie allora per aver scelto di ispirare la vostra attività a sentimenti di concordia, aiuto ai più deboli e rispetto per il creato, come Francesco di Assisi insegna

Rispetto e umanità

Vinitaly, indica Francesco è certamente “una realtà significativa, sia sulla scena vinicola italiana che internazionale” questo rende importante una comune riflessione “sugli aspetti etici e sulle responsabilità morali che tutto ciò comporta”, a partire dal fondamentale valore del rispetto

Per un prodotto di qualità, infatti, non basta l’applicazione di tecniche industriali e di logiche commerciali; la terra, la vite, i processi di coltivazione, fermentazione e stagionatura richiedono costanza, attenzione e pazienza

Rispetto e umanità dunque sono decisivi anche “nella gestione del lavoro, nella tutela delle persone e nel consumo dei prodotti, per far maturare, a livello di singoli e di aziende”.