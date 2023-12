Il Papa migliora, domani l’Angelus recitato da Santa Marta

Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha aggiornato sulle condizioni di salute di Francesco date “in miglioramento”. La preghiera di domenicale a mezzogiorno sarà in diretta streaming su Vatican News e visibile sui maxischermi in Piazza San Pietro

Assenza di febbre e prosecuzione della terapia del caso per una salute che risulta essere “in miglioramento”. È quello che il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha riferito poco dopo le 13.30 di oggi, 2 dicembre, sulle condizioni del Papa. Da una settimana Francesco è affetto da una infiammazione ai polmoni, che lo ha costretto a modificare ampiamente i suoi impegni in agenda, soprattutto il viaggio per la COP28, che ha visto oggi il cardinale Pietro Parolin pronunciare in sua vece a Dubai l’intervento previsto.



L'Angelus di nuovo da Santa Marta

Le precauzioni ovviamente continuano e Bruni ha precisato che “per evitare di esporsi a sbalzi di temperatura, domani mattina Papa Francesco reciterà l’Angelus in collegamento da Casa Santa Marta”. Era accaduto già domenica scorsa, quando il Papa era apparso seduto accanto a monsignor Paolo Braida, capo ufficio della Segreteria di Stato, che aveva letto per suo conto sia la meditazione prima dell’Angelus sia gli appelli e i saluti successivi, mentre Francesco aveva fatto un breve saluto all’inizio e al momento del congedo e recitato la preghiera mariana.

Anche l’Angelus di domani, ha precisato Bruni, sarà trasmesso in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro, da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News.