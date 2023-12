Francesco ai bambini del Dispensario: prepariamo il cuore al Natale!

Come ogni anno i piccoli assistiti della struttura pediatrica vaticana hanno festeggiato il compleanno del Pontefice. In Aula Paolo VI, tra canti e spettacoli circensi, hanno fatto gli auguri al Papa, che li ha ringraziati chiedendo loro di pensare a Gesù in vista dell'imminente nascita del Figlio di Dio. "La gratitudine è la memoria del cuore", si legge nel dolce preparato per lui

Michele Raviart - Città del Vaticano Sono i sorrisi a illuminare l'Aula Paolo VI in Vaticano, nel giorno dell'87esimo compleanno di Papa Francesco. Quelli dei bambini del dispensario di Santa Marta che, come da tradizione, hanno festeggiato il Pontefice con i loro canti e i loro abbracci e quello che il Papa chiede di avere in attesa del Natale. "Dobbiamo prepararci per una grande festa", le sue parole a braccio, dopo aver salutato i bambini e averli accolti ai piedi del palco della Sala Nervi. Gli auguri di Francesco "Pensiamo, prepariamo il cuore al Natale per ricevere Gesù", ha suggerito, invitando tutti a pensare – in silenzio e a occhi chiusi - a cosa chiedere a Gesù nella Festa in cui si ricorda quando è venuto a stare con noi. Poi esprime il suo grazie per poter vedere accanto a lui tante bambine e bambini. L'augurio è quello di un buon Natale e che il Signore possa esaudire ogni desiderio. Uno spettacolo per il Papa Con l'aiuto degli artisti circensi del circo Vassallo, i bambini dal Dispensario si sono esibiti davanti al Papa con acrobazie e numeri da clown, tra gli applausi del festeggiato, delle circa 200 famiglie dei piccoli assistiti dalla struttura pediatrica vaticana, dei volontari di Athletica Vaticana che hanno fatto loro accoglienza, del presidente, il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità e della direttrice suor Anna Luisa Rizzello. Papa Francesco assiste al numero del clown Gianni con il piccolo Lorenzo La gratitudine è la memoria del cuore

L’immancabile – e a lungo provato! - “Tanti auguri”, cantato da un piccolo coro, ha accompagnato infine l’arrivo della torta. “La gratitudine è la memoria del cuore. Auguri Papa Francesco!”, si legge sul dolce, su cui un’immagine – disegnata dagli stessi bambini del Dispensario - raffigura il Pontefice che prende per mano i piccoli provenienti da tutto il mondo. La torta è stata realizzata dal pizzaiolo Vincenzo Staiano che, come ogni anni, porterà la candelina spenta dal Papa al Santuario della Madonna di Pompei. La torta di Compleanno di Papa Francesco