Papa Francesco all'Angelus del 10 dicembre 2023

PAPA

Francesco: verso il Natale, facciamo passi concreti di pace

Il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'importanza di chi lavora con saggezza e pazienza per la convivenza pacifica in conflitti che hanno radici storiche profonde e prega per Ucraina, Palestina e Israele: si proteggano i civili e siano liberati gli ostaggi. Un pensiero anche al Caucaso meridionale, alle conclusioni della Cop28 a Dubai e alle vittime dell'incendio all'ospedale di Tivoli

Michele Raviart - Città del Vaticano “Andiamo verso il Natale: saremo capaci, con l’aiuto di Dio, di fare passi concreti di pace?” Lo domanda Papa Francesco ai fedeli giunti in Piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. “Non è facile, lo sappiamo”, risponde, perché “certi conflitti hanno radici storiche profonde”. La speranza, tuttavia, arriva dalla testimonianza di quanti, nei tanti conflitti che stanno insanguinando il mondo, “hanno lavorato con saggezza e pazienza per la convivenza pacifica”. Si segua il loro esempio! Si metta ogni impegno per affrontare e rimuovere le cause dei conflitti. Leggi Anche 10/12/2023 Papa Francesco: l'impegno per i diritti umani non è mai finito! Il Pontefice dopo l'Angelus ha ricordato la Giornata mondiale dedicata alla firma del documento alla base della tutela della persona e del diritto internazionale umanitario e si è ... Il pensiero a Ucraina, Palestina e Israele In quella che è la Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra oggi, Francesco non dimentica la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele: Si proteggano i civili, gli ospedali, i luoghi di culto, siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti umanitari. La speranza per la pace in Caucaso Il pensiero del Papa va poi allo scambio di prigionieri avvenuto tra Armenia e Azerbaigian, che ha portato alla liberazione di un numero significativo di prigionieri – fonti di Baku parlano di 32 militari armeni in cambio di due azeri – nell’ambito della crisi che sta coinvolgendo il Nagorno-Karabakh Guardo con grande speranza a questo segno positivo per le relazioni tra Armenia e Azerbaigian, per la pace nel Caucaso meridionale, e incoraggio le parti e i loro Leader a concludere quanto prima il Trattato di pace. Leggi Anche 10/12/2023 Il Papa: sobrietà e silenzio sui social e media, essenza della vita cristiana All’Angelus, Francesco ricorda che per vivere bene è necessario liberarsi del superfluo “per scavare in profondità dentro di sé, per cogliere ciò che è veramente importante davanti ... Una preghiera perchè la Cop28 arrivi a "buoni risultati" “Tra qualche giorno”, ricorda poi il Papa, “si concluderanno i lavori della COP 28 sul clima, in corso a Dubai”. La sua richiesta è quella di “pregare perché si arrivi a buoni risultati per la cura della nostra casa comune e la tutela delle popolazioni”. Infine Francesco ha assicurato la sua preghiera per le tre vittime dell’incendio avvenuto giovedì scorso all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.