Monsignor Gänswein: Benedetto XVI, una vita di profonda unione con Dio

Alle ore 8 di questa mattina nella Basilica vaticana si è pregato per il Papa emerito, ad un anno dalla morte, in una celebrazione presieduta dall'arcivescovo. Nell'omelia il ricordo della sua figura: "Il cuore di ogni giornata era per lui l’Eucaristia, fonte di luce, di forza e di consolazione". Monsignor Gänswein ha definito Benedetto XVI "esempio luminoso" di "un semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore”

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Nel primo anniversario, il 31 dicembre 2022, della scomparsa di Papa Benedetto XVI, monsignor Georg Gänswein ha presieduto questa mattina la Messa in suo ricordo presso l’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Per anni è stato il suo segretario particolare, sia durante il suo pontificato, sia dopo la rinuncia sino alla morte, e del Papa emerito ha profondi ricordi personali.

Una vita quotidiana caratterizzata dalla preghiera

L'omelia alla celebrazione prende il via dalle parole pronunciate dallo stesso Benedetto "pieno di stupore, un anno fa, nel suo ultimo Natale su questa terra, celebrato in uno spirito di profonda fede, di intima gioia e di fiduciosa preghiera: 'Natale, il giorno più bello dell’anno!'”, per proseguire con una riflessione, nell'odierna festa della Santa Famiglia, sulla presenza della preghiera in Maria e nel suo sposo, a partire ancora da alcune parole del Papa emerito. Una dimensione, la preghiera, che afferma Gänswein, "ha fortemente caratterizzato" anche la sua vita quotidiana. Benedetto XVI nella salita al tempio di Giuseppe e Maria vedeva "un’espressione della loro preghiera al Signore, che già vedono e contemplano nel figlio Gesù".

Leggi Anche 30/12/2023 Lombardi: Benedetto XVI, compagno prezioso per il nostro tempo Il presidente della Fondazione Ratzinger ricorda in un articolo sui media vaticani il primo anniversario della morte del Papa emerito

Lo sguardo del cuore di Maria

In una catechesi tenuta il 28 dicembre 2011, Benedetto XVI si era concentrato sullo sguardo contemplativo di Maria: “Lo sguardo del suo cuore - affermava - si concentra su di Lui già al momento dell’Annunciazione, quando Lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi ne avverte a poco a poco la presenza, fino al giorno della nascita, quando i suoi occhi possono fissare con tenerezza materna il volto del figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia. I ricordi di Gesù, fissati nella sua mente e nel suo cuore, hanno segnato ogni istante dell’esistenza di Maria". La Madre di Gesù diventa modello di ogni credente e della Chiesa. Monsignor Gänswein commenta: "Vivere in profonda comunione con Gesù, come Maria, per poter contagiare il cuore dei fratelli e delle sorelle: questa è una dimensione fondamentale di una Chiesa attraente e missionaria".

Fedeli alla Messa in ricordo del Papa emerito

San Giuseppe, modello per Benedetto XVI

Ma che cos'era la preghiera per Benedetto? "Soprattutto negli ultimi anni di vita - ricorda l'arcivescovo - si distingueva per una crescente intensità e interiorità. Ciò si rifletteva anche nel suo atteggiamento e nel suo volto: diventava sempre più contemplazione dell’unico Signore che, nella forza dello Spirito Santo, continua a guidare la sua Chiesa". Per il Papa emerito la prima persona a condividere l'esperienza di preghiera di Maria era stato san Giuseppe di cui lui portava il nome. "Benedetto XVI cercava anche di imitare il suo Patrono - sottolinea monsignor Gänswein - soprattutto con il suo profondo amore a Gesù e a Maria e con la sua fedeltà a una vita quotidiana ritmata da preghiera e lavoro. Il cuore di ogni giornata era per lui l’Eucaristia, fonte di luce, di forza e di consolazione. (...) La relazione intima con il Signore si rifletteva poi nei rapporti con le persone attorno a lui".

Leggi Anche 31/12/2023 Xuereb: Benedetto XVI un padre buono, esempio per tutti di santità e semplicità L’attuale nunzio apostolico in Marocco ricorda il Pontefice di cui fu per sei anni segretario particolare nel primo anniversario della morte: vorrei che la gente lo ricordasse così ...

Grati a Dio per il dono della vita del Papa emerito

Di Papa Benedetto, Gänswein ricorda la cordialità, l'umiltà e la semplicità nei rapporti con gli altri. Per lui la comunione con Dio e la comunione con le persone era inseparabile. La Chiesa continua ad essere edificata da Gesù Eucaristia, unendo gli uomini a sé "per costruire la sua grande famiglia". Riprendendo ancora le parole di Benedetto XVI aggiunge: "La Chiesa si rivela così, nonostante tutte le fragilità umane che appartengono alla sua fisionomia storica, una meravigliosa creazione d’amore, fatta per rendere Cristo vicino ad ogni uomo e ad ogni donna che voglia veramente incontrarlo, fino alla fine dei tempi". Nell'Eucaristia si perpetua il Natale, conclude l'arcivescovo, "nell’Eucaristia restiamo uniti anche con Benedetto XVI, sinceramente grati a Dio per il dono della sua vita, la ricchezza del suo magistero, la profondità della sua teologia e l’esempio luminoso di questo “semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore”.