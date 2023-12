Monsignor Turturro nuovo nunzio in Paraguay

Il Papa ha nominato monsignor Vincenzo Turturro, attualmente in Segreteria di Stato e segretario particolare del cardinale Parolin, al posto dell’arcivescovo Ariotti che lascia per raggiunti limiti di età

Italiano, nato a Bisceglie in provincia di Bari, 45 anni, monsignor Vincenzo Turturro lascerà il Vaticano, dove lavorava da ultimo in Segreteria di Stato nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e tra l’altro anche come segretario particolare del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per approdare in Paraguay come nuovo nunzio apostolico. Il cardinale Parolin ne ha dato oggi l'annuncio in Segreteria di Stato.



Francesco lo ha nominato oggi nel nuovo incarico al posto dell’arcivescovo Eliseo Antonio Ariotti, che lascia per raggiunti limiti di età. Il Papa ha elevato il nuovo nunzio alla sede titolare di Ravello con dignità di arcivescovo.

Monsignor Turturro è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. E proprio questa mattina, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Molfetta, il vescovo di questa Diocesi, monsignor Domenico Cornacchia, ha convocato la comunità ecclesiale locale per dare l’annuncio della nomina, presenti i genitori del nuovo nunzio.

Nel 2006, ha ottenuto la Licenza in Teologia Dogmatica (specializzazione in Antropologia Teologica) presso la Facoltà Teologica Pugliese. Nel 2006 ha iniziato gli studi a Roma, presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Nel 2009 ha conseguito il Dottorato in Teologia Dogmatica (specializzazione in Ecclesiologia) presso la Pontificia Università Lateranense, con una tesi sulla comunione e la sinodalità nella Chiesa. Presso la stessa Università, nel 2011 ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico.

Dal 2009 al 2012 ha prestato servizio presso la Nunziatura apostolica in Zimbabwe. Nel marzo 2012 è stato trasferito presso la Nunziatura apostolica in Nicaragua. Nel 2014 gli è stato concesso il titolo di cappellano di Sua Santità e nel 2023 quello di prelato d’onore di Sua Santità. Nel luglio 2015 è stato trasferito presso la Nunziatura apostolica in Argentina. Nel gennaio 2019 è stato assegnato alla Sezione per i Rapporti gli Stati della Segreteria di Stato e le Organizzazioni Internazionali e dal 1° agosto 2019 svolge il proprio servizio come segretario particolare del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Monsignor Turturro conosce l’inglese e lo spagnolo.