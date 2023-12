Il Catechismo della Chiesa Cattolica, "un dono per tutti"

Il 7 dicembre del 1992, Giovanni Paolo II presentava in modo ufficiale ai fedeli di tutto il mondo il nuovo “Catechismo, possibilità per conoscere meglio “l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo” . Parole che risuonano in questo video storico e alle quali Papa Francesco ha fatto riferimento in modo approfondito nel 2017, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua promulgazione