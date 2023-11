Francesco andrà in visita a Verona il 18 maggio

A dare l’annuncio dell’arrivo del Papa nella città veneta il vescovo Domenico Pompili. Tre i momenti principali: la partecipazione ad “Arena di pace 2024”, la visita al carcere di Montorio e il pranzo con gli ospiti, la Messa allo stadio Bentegodi

Vatican News

Francesco ci vede come “una terra crocevia di popoli, di dialogo in cui far fiorire il confronto e, specie in questi tempi difficili, la pace”. Ha spiegato così il vescovo di Verona, Domenico Pompili, il motivo di fondo che porterà il Papa a visitare la città il prossimo 18 maggio. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa mentre è in corso da ieri e fino a domani il Festival della Dottrina sociale.

Monsignor Pompili annuncia la visita del Papa a Verona

I tre momenti della visita

Monsignor Pompili ha detto saranno tre i momenti in cui si articolerà la visita. Quello iniziale - con Verona che farà memoria dei 1650 anni dalla morte del patrono S. Zeno - sarà la partecipazione di Francesco ad “Arena di pace 2024”, un evento che vedrà riunite forze ecclesiali e civili attorno, fra l’altro, ai temi del disarmo e della migrazione. Poi si sposterà al carcere di Montorio, per incontrarne gli ospiti e stare a tavola con loro. Infine, l’atto conclusivo sarà la celebrazione della Messa allo stadio Bentegodi.