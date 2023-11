Il Papa ai vescovi francesi: guardare al Mediterraneo per difendere la dignità umana

Francesco ha inviato un messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, alla Conferenza episcopale francese in occasione della sua Assemblea generale. Nel testo, l’invito ad aiutare la società “a promuovere e difendere la vita umana attraverso leggi giuste e a praticare la fraternità, lievito di pace per il nostro mondo”

Si continui a guardare al Mediterraneo, per ricevere da esso “le lezioni sorprendenti e troppo spesso strazianti che ci dà”. È questo uno dei passaggi del messaggio del Papa, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, indirizzato a monsignor Éric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese e inviato in occasione dell’Assemblea generale della Cef. Nel messaggio, letto ieri venerdì 3 novembre, si legge che Francesco assicura ai presuli tutti “la sua comunione, la sua preghiera e il suo sostegno fraterno nella ricerca di un servizio sempre più missionario al santo Popolo di Dio”, incoraggiandoli affinché lo Spirito Santo sia “protagonista” del loro lavoro “in uno spirito sinodale in sintonia con la Chiesa universale” poiché “solo Lui è capace di creare armonia nel rispetto delle diversità delle voci”. L’invito è a “predicare con gioia la Buona Novella della Salvezza a tutti, al crocevia delle periferie esistenziali della Francia, tenendo lo sguardo fisso su Cristo”.

L'obiettivo sia la difesa della dignità umana

Francesco quindi, con il pensiero alla sua visita a Marsiglia del 22 e 23 settembre scorsi, indica come abbia, in quell'occasione, “potuto assaporare il dinamismo della Chiesa in Francia”, e sollecita i vescovi “a guardare verso il Mediterraneo e a ricevere da esso le lezioni sorprendenti, e troppo spesso strazianti, che ci dà” affinché, con il “comandamento dell'amore fraterno come bussola e la difesa della dignità umana, così spesso minacciata, come obiettivo”, si possa aiutare la società “a promuovere e difendere la vita umana attraverso leggi giuste e a praticare la fraternità, lievito di pace per il nostro mondo”.

Una Chiesa profetica guarda al futuro

Nel messaggio, in cui si ricorda la recente creazione di due cardinali (nel concistoro del 30 settembre scorso, Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, e François Bustillo, vescovo di Ajaccio in Corsica ndr) e la pubblicazione dell’esortazione apostolica del Papa (C’est la Confiance ndr) su Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, il Papa invita l’episcopato francese a “confidare sempre nel Signore” e a non lasciarsi “scoraggiare dalle sfide”, correndo il rischio “di rimanere una Chiesa profetica, che guarda sempre al futuro”. La sollecitazione, in conclusione, è a “a riaccendere” nei cuori e in quelli del clero, “spesso messi alla prova in questi tempi difficili, il fuoco della missione e la luce della Speranza”, per poter restituire ai “contemporanei questo slancio di fede, speranza e carità”.