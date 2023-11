La Segreteria per l’Economia ha incontrato il Papa

Ricevuto in udienza il personale del Dicastero guidato da Maximino Caballero Ledo

I dipendenti e collaboratori della Segreteria per l’Economia - operanti nel settore della regolazione e del controllo economico, finanziario, amministrativo, informatico e delle risorse umane - sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Francesco lunedì 13 novembre.



Il prefetto del dicastero, Maximino Caballero Ledo, nel breve saluto iniziale ha detto: «La nostra è un’istituzione giovane, nata con l’avvio della sua riforma economica; un’istituzione che si è adattata ai diversi assetti richiesti dalla progressiva definizione della responsabilità che ci ha voluto affidare nel contesto della riforma della Curia Romana nel suo complesso, fino a diventare la sua Segreteria personale in materia economica».

Il prefetto ha sottolineato che la Spe sta cercando di sostenere il progresso della riforma nella ricerca costante di un equilibrio tra le esigenze di regolazione e controllo, indispensabili in un’ottica di trasparenza e tutela delle limitate risorse a disposizione, e quelle di efficacia e agilità della gestione, altrettanto indispensabili per assicurare la realizzazione della missione del Vescovo di Roma e dei dicasteri che lo aiutano.

Caballero, illustrando le principali riforme sulle quali la Segreteria per l’Economia si è dedicata in questi ultimi anni, ha colto l’occasione per evidenziare che i progressi realizzati sino ad oggi sono stati possibili grazie al contributo di tutti i dipendenti e collaboratori della Spe e che è necessario continuare a perseverare nel lavoro, in uno sforzo autentico e generoso, perché il contributo di ciascuno è elemento indispensabile per continuare a progredire nel servizio quotidiano.

Nel contempo Caballero ha poi aggiunto che resta ancora molto lavoro da fare in diversi settori, sia in un’ottica di miglioramento delle nuove procedure già stabilite, sia per assicurare la sostenibilità futura e la tutela del patrimonio della Santa Sede.

In conclusione, il prefetto ha ringraziato il Santo Padre per la sua vicinanza alla Segreteria per l’Economia sottolineando che il supporto del Papa è fondamentale al fine di conseguire il percorso ancora da completare.

Papa Francesco, prima di salutare ciascuno dei presenti, ha rivolto loro l’invito ad andare avanti nella strada già intrapresa sia per quanto riguarda la trasparenza e il controllo, sia per quanto riguarda l’individuazione di procedure sempre più snelle ed efficaci.