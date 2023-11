Il dolore del Papa per la tragedia di Brazzaville, nella Repubblica del Congo

Il dolore del Papa per l’incidente allo stadio di Brazzaville

Francesco prega per le 31 persone decedute in una ressa nello stadio della capitale della Repubblica del Congo in un telegramma al presidente dei vescovi del Congo a firma del cardinale Parolin

Vatican News In un telegramma inviato a monsignor Bienvenu Manamika Bafouakouahouh, presidente della Conferenza Episcopale del Congo (Cec) e arcivescovo metropolita di Brazzaville, Il Papa esprime dolore per la notizia del tragico incidente avvenuto lunedì notte allo Stadio Michel d'Ornano della capitale della Repubblica del Congo a causa di una ressa durante un evento di reclutamento delle forze armate. Nel testo, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco assicura ai cari delle vittime la sua vicinanza spirituale e “chiede all’Altissimo di concedere la felicità eterna ai defunti e di sostenere le famiglie nel loro dolore”. Il Santo Padre invita inoltre a manifestare solidarietà fraterna e spirituale nei confronti delle persone coinvolte ed esprime apprezzamento per tutti coloro che hanno prestato soccorso ai giovani in difficoltà a seguito dell’accaduto. Secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità nell’incidente sono morte 31 persone.