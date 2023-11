Francesco, udienze annullate per una leggera influenza

La comunicazione è stata fatta in mattinata ai media dal direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni

Vatican News

Il cambio di clima che sta investendo buon parte dell’Italia compresa Roma con temperature da pieno inverno, e con il relativo aumento dei malanni di stagione, ha interessato anche il Papa. Questa mattina, come ha informato il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, le udienze di Francesco sono “state annullate per via di un leggero stato influenzale”.