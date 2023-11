Il vescovo Strickland sollevato dall’incarico

Pubblicata la decisione del Papa dopo la conclusione della visita apostolica alla diocesi di Tyler affidata a due vescovi statunitensi

Vatican News

Papa Francesco ha sollevato dal governo pastorale della diocesi di Tyler, negli Stati Uniti, monsignor Joseph E. Strickland, 65 anni, e ha nominato il vescovo di Austin, monsignor Joe Vásquez, come amministratore apostolico della diocesi resasi vacante.

La decisione è giunta dopo la visita apostolica disposta dal Papa nel giugno scorso nella diocesi di Tyler e affidata a due vescovi statunitensi.

Nota del cardinale DiNardo

Il cardinale Daniel Nicholas DiNardo, arcivescovo metropolita di Galveston-Houston, ha diffuso una nota in cui osserva che i presuli che hanno compiuto la visita, il vescovo di Camden, monsignor Dennis Sullivan, e il vescovo emerito di Tucson, monsignor Gerald Kicanas, “hanno condotto un'indagine esaustiva su tutti gli aspetti del governo e della guida della diocesi di Tyler da parte del suo ordinario, il vescovo Joseph Strickland”.

“Come risultato della visita - prosegue la nota - è stata fatta la raccomandazione al Santo Padre che la continuazione dell'incarico del vescovo Strickland non era possibile. Dopo mesi di attenta considerazione da parte del Dicastero per i Vescovi e del Santo Padre, si è giunti alla decisione di chiedere le dimissioni del vescovo Strickland. Dopo aver ricevuto tale richiesta, il 9 novembre 2023 il vescovo Strickland ha rifiutato di dimettersi dall'incarico”. Di qui la decisione del Papa di sollevare dall’incarico il presule.

“In attesa di disposizioni più definitive per la diocesi di Tyler - riferisce la nota - il Santo Padre ha contemporaneamente nominato monsignor Joe Vásquez, vescovo di Austin, come amministratore apostolico della diocesi di Tyler. Ricordiamo il vescovo Strickland nelle nostre preghiere - conclude il cardinale DiNardo - e preghiamo anche per il clero e i fedeli della diocesi di Tyler e per il vescovo Vásquez”.

Ultimo aggiornamento alle ore 13.30 dell'11 novembre 2023