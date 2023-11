Francesco reciterà l’Angelus da Casa Santa Marta

La notizia diffusa dalla Sala Stampa vaticana, la preghiera sarà in diretta televisiva e sui maxischermi in Piazza San Pietro. Ieri la notizia del leggero stato influenzale del Papa e della Tac dall'esito negativo cui si è sottoposto per escludere complicazioni polmonari

Non si mostrerà dal suo studio su Piazza San Pietro come da pluridecennale tradizione. Per una volta sarà quella mediatica, aperta sulla cappella di Casa Santa Marta, la “finestra” da cui Francesco si affaccerà idealmente per la recita dell’Angelus a mezzogiorno. La novità di questa domenica 26 novembre è stata comunicata poco fa via Telegram dalla Sala Stampa vaticana, che ha precisato che la preghiera mariana presieduta da Francesco “sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News".



La leggera influenza e l'esame ai polmoni

Un inedito - diverso anche dal lockdown della pandemia, durante il quale gli Angelus erano stati recitati dal Palazzo Apostolico pur senza affacciarsi - consigliato evidentemente dalla precauzione per quanto avvenuto ieri, quando in due comunicazioni tra la mattina e il pomeriggio, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni aveva riferito ai media della cancellazione delle udienze del sabato nell’agenda papale per via del “leggero stato influenzale” che aveva colto Francesco.

Nel primo pomeriggio Bruni aveva quindi aggiornato sulla Tac cui il Papa si era sottoposto all’Ospedale Gemelli Isola a Roma, “per escludere il rischio di complicazioni polmonari", precisando che l’esame aveva dato “esito negativo”.