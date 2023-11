Il Papa alla Cop28, pubblicato il programma ufficiale del viaggio a Dubai

Francesco sarà nella città degli Emirati Arabi dall'1 al 3 dicembre per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dove interverrà con l'unico discorso previsto nella giornata di sabato 2. In programma incontri privati bilaterali e l'inaugurazione del padiglione della Santa Sede all'Expo City

Un solo discorso, quello alla Cop28, un saluto e alcuni incontri privati bilaterali. La Sala Stampa vaticana ha diffuso oggi, 9 novembre, il programma ufficiale del breve viaggio di Papa Francesco a Dubai, dall’1 al 3 dicembre, in occasione della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28).

Il Papa partirà dall’Aeroporto internazionale di Roma/Fiumicino la mattina di venerdì 1 dicembre, alle 11.30, alla volta di Dubai. L’atterraggio nella città emiratina è previsto intorno alle 20.25 nell’Aeroporto internazionale di Dubai/World Central, dove si terrà l’accoglienza al Papa.

L'intervento alla Cop28

Fulcro della intera trasferta sarà la giornata di sabato 2 dicembre che vedrà Francesco intervenire alla Cop28, dinanzi ai capi delle diverse nazioni riuniti presso l’Expo City. Il Papa arriverà alle 10 e pronuncerà un discorso. Alle 10.30, si legge nel programma, sono previsti degli incontri privati bilaterali, i quali proseguiranno nella sessione pomeridiana dalle 15.30.

Inaugurazione del Faith Pavilion

Domenica 3 dicembre, il Papa inaugurerà alle ore 9 il “Faith Pavilion” presso l’Expo City, ovvero il "Padiglione della Fede" che ha sei obiettivi principali alla Cop28: ispiriare il potere delle religioni e dei leader religiosi come agenti di cambiamento per l’azione per il clima; evidenziare azioni concrete da parte di istituzioni e comunità religiose per frenare il cambiamento climatico con indicatori misurabili e un meccanismo di monitoraggio; promuovere una coalizione globale di leader religiosi che lavorano insieme per l’azione per il clima; incoraggiare i leader religiosi a impegnarsi nel dialogo politico e a ispirare l’ambizione climatica tra le delegazioni politiche; raggiungere un allineamento storico dietro l'appello all’azione per il clima; unificare e massimizzare l’azione collettiva degli attori religiosi presenti alla COP 28. Per l'occasione è previsto un saluto del Papa.

Alle 10.15 Francesco si trasferirà presso l’Aeroporto internazionale di Dubai/World Central per la cerimonia di congedo. La partenza per Roma è prevista per le 10.45; mentre l’arrivo, di nuovo a Fiumicino, a 14.40.