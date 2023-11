Il presidente di Cipro in udienza dal Papa

Francesco ha ricevuto oggi Nikos Christodoulides che successivamente ha incontrato il cardinale Parolin e monsignor Pacho. Migranti e situazione internazionale tra i temi toccati nei colloqui

Vatican News

Questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides. Subito dopo quest’ultimo si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Daniel Pacho, sottosegretario per il settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.

I colloqui su migranti e Medio Oriente

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato”, informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, “è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali, accennando anche ad alcune questioni aperte nei rapporti Chiesa-Stato. Ci si poi soffermati su alcune sfide attuali del Paese, tra cui quella dei migranti”. Inoltre “c’è stato uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso, tra cui quello in Israele e Palestina”.

Lo scambio dei doni

Il Papa ha donato al presidente il "Mediaglione dello Spirito Santo", opera in bronzo; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la pace di quest'anno. Da parte sua Christodoulides ha regalato a Francesco la riproduzione di un albero di ulivo in legno e metallo.