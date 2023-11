Francesco cena con i volontari dell’evento “I bambini incontrano il Papa”

Nel tardo pomeriggio il Pontefice ha incontrato circa 130 persone che hanno collaborato all'incontro del 6 novembre scorso in Vaticano. Dopo aver condiviso il pasto serale con loro, li ha ringraziati per il sostegno prestato

Questa sera, poco dopo le 18.00, Papa Francesco ha raggiunto l’atrio dell’Aula Paolo VI, dove ha cenato con circa 130 volontari dell’evento “I bambini incontrano il Papa”, dello scorso 6 novembre. Al termine della cena ha rivolto ai volontari alcune parole di ringraziamento per l’aiuto offerto.

L’incontro in Aula Paolo VI

I volontari con i quali il Papa ha condiviso questi momenti sono coloro che sono stati coinvolti per l'incontro che Francesco ha tenuto con 7.500 bambini lo scorso 6 novembre. Questi piccoli avevano riempito di musica, giochi ed entusiasmo l’Aula Nervi, in rappresentanza da tutti i continenti, per trascorrere del tempo con il Papa. Il Pontefice li aveva invitati a impegnarsi per la pace e a prendersi cura del pianeta perché, aveva detto, “se distruggiamo la Terra, distruggiamo noi stessi".