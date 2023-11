Gli impegni di Francesco per la prima metà di dicembre

Il maestro delle Celebrazioni liturgiche papali, monsignor Diego Ravelli, ha reso noto il calendario delle cerimonie per l’Immacolata e, il 12, per la Messa nella memoria della Vergine di Guadalupe

A poco più di un mese dal Natale prende forma l’agenda degli impegni papali tipici del periodo d’Avvento. A comunicarli è stato come di consueto il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, monsignor Diego Ravelli, che ha riferito che l’8 dicembre prossimo alle 16 Francesco presiederà la cerimonia con il tradizionale Atto di venerazione all’Immacolata Concezione davanti alla statua in Piazza di Spagna a Roma. Martedì 12 dicembre, poi, il Papa presiederà alle 18 la Messa nella Basilica di San Pietro nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe, Patrona dell’America Latina, festa che il Papa ha iniziato a celebrare in questo modo nel 2014.

L'8 dicembre 2022, dopo i due precedenti omaggi resi all'alba durante la pandemia, Francesco era tornato in Piazza di Spagna nel giorno dell'Immacola portando in cuore il dolore, e le sue lacrime, per il dramma vissuto dall'Ucraina assieme a un cesto di rose bianche. Avrei voluto portare ai piedi della statua, aveva detto, "il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore". Invece, aveva soggiunto, "devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata, che soffre tanto". Ma "guardando a te, che sei senza peccato, - aveva concluso - possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono".