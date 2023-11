“I bambini incontrano il Papa” e a lui confidano speranze e preoccupazioni

Lunedì 6 novembre, settemila piccoli saranno in Aula Paolo VI con Francesco nell’ambito di un evento patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Per l’occasione sarà pubblicata L’Enciclica dei bambini, libro di padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Pontefice

Vatican News

Saranno in settemila, provenienti da 84 Paesi i bambini che lunedì 6 novembre incontreranno Francesco in Vaticano per condividere, si legge in un comunicato, “le loro speranze e preoccupazioni per il futuro”. L’evento “I bambini incontrano il Papa”, in Aula Paolo VI, sarà accompagnato dalla pubblicazione de “L’Enciclica dei bambini”, libro scritto a quattro mani da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Papa che scrive: “Cari bambini, vi abbraccio, e sappiate che il vostro Papa e ‘nonno’ farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono”. L’incontro – si legge ancora nel comunicato - è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il mondo di pace e fraternità dei bambini

“Davanti a una società in guerra l’uno con l’altro – dichiarano gli organizzatori padre Enzo Fortunato, Marco Impagliazzo e Angelo Chiorazzo - dove esistono contrapposizioni, muri ed esclusioni, una giornata mondiale dei bambini è il segno di un mondo diverso dove c’è posto per tutti, dove abita la pace e la fraternità. I bambini chiedono pace, rispetto e ascolto. È dovere del mondo degli adulti iniziare a prenderli sul serio”. I bambini arriveranno a San Pietro grazie a “63 bus speciali di cui 30 di Busitalia e 8 treni straordinari messi a disposizione dal Gruppo FS Italiane”. In piazza l’evento si potrà seguire in diretta attraverso un megaschermo.

Il programma dell’evento

Il programma prevede: domenica 5 novembre un momento di confronto delle delegazioni straniere nella Basilica romana dei Santi XII Apostoli, per riflettere sulla casa comune e l’ambiente. Sarà l’occasione anche per presentare "Earth4All e il mondo di Francesco", un documentario di Sky e GEDI, alla presenza degli autori Riccardo Luna e Daniele Moretti, con l’introduzione di fra Carlos Trovarelli, Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali. Lunedì 6 novembre, al “binario uno della stazione di Roma Ostiense, verrà presentato il treno regionale Rock con livrea dedicata per l’evento”. All’iniziativa parteciperanno Padre Enzo Fortunato, frate Minore Conventuale, Stefano Cuzzilla, Presidente Trenitalia, e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia. Nel pomeriggio, alle 14, i bambini arriveranno in Aula Paolo VI in attesa del Papa, che verrà accolto dai canti dei bambini, che si rivolgerà a loro e risponderà alle domande di alcuni dei piccoli.