In udienza dal Papa il primo ministro delle Bahamas, Philip Edwards Davis

Francesco ha ricevuto oggi il premier bahamense che, successivamente, ha incontrato il cardinale Parolin e monsignor Gallagher. Il fenomeno delle migrazioni e il cambiamento climatico tra i temi dei colloqui in Segreteria di Stato

Vatican News

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il primo ministro delle Bahamas, Philip Edward Davis che, successivamente, ha incontrato il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.

L'incontro con Parolin e Gallagher

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, “è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali e la volontà di rafforzarle ulteriormente”. Si sono toccati, inoltre, alcuni temi di reciproco interesse, che hanno un gran impatto nella regione, quali “gli effetti del cambiamento climatico e la migrazione”, soffermandosi, infine, sulla situazione regionale.

Lo scambio di doni tra Papa Francesco e il premier delle Bahamas Edwards

Lo scambio di doni

Al termine dell’udienza con il Papa c’è stato il consueto scambio di doni. Francesco ha donato a Davis un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’olivo, con la scritta “Siate messaggeri di pace”; i volumi dei documenti papali; ill Messaggio per la Pace di quest’anno; il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il primo ministro delle Bahamas ha invece donato al Pontefice un volume fotografico sul 50esimo anniversario dell’indipendenza del Paese.