In udienza dal Papa il presidente della Repubblica del Perù, Dina Boluarte

Francesco ha ricevuto in Vaticano il capo dello Stato peruviano che successivamente, ha incontrato il cardinale Parolin e monsignor Gallagher. Al centro dei colloqui, le relazioni tra Chiesa e Stato, il fenomeno delle migrazioni e il cambiamento climatico

Vatican News

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Repubblica del Perù, signora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la quale, successivamente, si è incontrata con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Cambiamenti climatici e migrazioni tra i temi dei colloqui

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – come informa un comunicato della Sala Stampa vaticana – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Perù e la Santa Sede, sottolineando la positiva collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali, del bene comune, del dialogo e della costruzione della pace sociale. Nel prosieguo delle conversazioni, c’è stato uno scambio di vedute sulla situazione sociopolitica della Regione, con particolare attenzione al fenomeno delle migrazioni e all’impatto del cambiamento climatico.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra con il cardinale Parolin e monsignor Gallagher

Lo scambio dei doni

Al termine dell’udienza con il Papa c’è stato il consueto scambio di doni. Francesco ha donato al presidente del Perù una fusione in bronzo che rappresenta un fiore che nasce con la scritta “La pace è un fiore fragile”; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace di quest’anno; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. I doni di Dina Ercilia Boluarte Zegarra al Papa sono stati un vassoio in argento peruviano; un’immagine della Santa Famiglia; alcuni dolci tipici peruviani.