Il Papa riceve in udienza il presidente del Congresso Ebraico Mondiale

Papa Francesco ha ricevuto in udienza, oggi giovedì 19 ottobre, Ronald Steven Lauder, presidente del Congresso Ebraico Mondiale. L'incontro era preventivamente concordato all’inizio del settembre scorso a seguito della richiesta presentata dal presidente, come ha confermato anche il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, in risposta alle domande di alcuni giornalisti. Questa mattina, all'udienza nel Palazzo Apostolico hanno preso parte anche alcuni membri del medesimo Congresso.