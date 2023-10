Vajont, Francesco: il ricordo spinga a difendere vita e dignità

In un telegramma il Papa condivide la memoria del 60.mo anniversario del crollo della diga che cancellò interi paesi in Friuli e prega le duemila persone che persero la vita nella tragedia

Vatican News

Le 22.39 sono l’ora e i minuti scolpiti per sempre nella memoria degli abitanti della Valle del Piave, quando circa 270 milioni di metri cubi di roccia franarono nell’invaso della diga del Vajont provocando un’onda che distrusse paesi a monte e a valle del Monte Toc. Era il 9 ottobre 1963 e Francesco ha voluto farsi vicino a chi oggi ricorda i 60 anni di quella tragedia che strappò la vita a 1.910 persone, ricordate oggi anche da una solenne commeorazione cui ha partecipato il presidente italiano Mattarella.

In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin si legge l’auspicio del Papa che un “tragico e doloroso evento” come quello avvenuto in Friuli possa suscitare “il rinnovato impegno nella promozione dei valori della vita e della dignità umana”. Il testo assicura le preghiere di suffragio di Francesco per quanti morirono nel disastro e una benedizione per la popolazione della vallata e per quanti prendono parte alle celebrazioni.