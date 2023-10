Il Papa: Nostra Signora di Aparecida vegli su tutto il popolo brasiliano

A margine del Sinodo, Francesco ha salutato il Brasile e la sua gente nel giorno della festa della loro Patrona

Bianca Fraccalvieri - Città del Vaticano

"È la festa di Nostra Signora di Aparecida. La porto nel cuore. Ricordo questa città e la Vergine. Che ci benedica molto, che vegli su di voi e su tutto il popolo brasiliano. Prego per voi, vi mando la mia benedizione e per favore pregate per me. Per favore! Grazie". Nel giorno della festa della Vergine Patrona del Brasile Francesco ha voluto esprimere dal Sinodo il suo affetto per il Brasile e i brasiliani. In particolare, Francesco ha ricordato la sua visita ad Aparecida 10 anni fa, il 24 luglio 2013, quando durante la sua partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro volle ritagliarsi uno spazio per visitare il Santuario mariano.



La Messa al Santuario nel 2013

In quella circostanza, Francesco celebrò la Messa e all'omelia ricordò la quinta Conferenza generale dell'episcopato dell'America Latina e dei Caraibi del maggio 2007. "Quella Conferenza - affermò - è stata un grande momento di Chiesa. E, in effetti, si può dire che il Documento di Aparecida sia nato proprio da questo intreccio fra i lavori dei Pastori e la fede semplice dei pellegrini, sotto la protezione materna di Maria. La Chiesa, quando cerca Cristo bussa sempre alla casa della Madre e chiede: ‘Mostraci Gesù’ È da Lei che si impara il vero discepolato. Ed ecco perché la Chiesa va in missione sempre sulla scia di Maria”.



Nei Giardini Vaticani

In questi 10 anni di pontificato, i riferimenti alla Patrona del Brasile sono stati innumerevoli. Il 3 settembre 2016, Francesco ha inaugurato un'immagine di Nostra Signora di Aparecida nei Giardini Vaticani e ha invitato i fedeli a pregare per “più poveri, gli scartati, gli anziani abbandonati, i bambini di strada; che custodisca gli scartati e messi nelle mani degli sfruttatori di ogni genere; che salvi il suo popolo con la giustizia sociale e con l’amore di Gesù Cristo, suo Figlio”.



“Chiediamo con amore, per tutto il popolo brasiliano - aveva concluso - che Lei, Madre, benedica. E’ stata trovata dai poveri lavoratori: che oggi sia trovata da tutti, in modo speciale da quelli che hanno bisogno di lavoro, di educazione, da quelli che sono privi della dignità”.