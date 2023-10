Il Papa alle Comunità Laudato si': solo dal basso è possibile il cambiamento

In un videomessaggio il pensiero di Papa Francesco ai partecipanti al Forum promosso a Verona dalle Comunità che si ispirano all'enciclica sul Creato. Bisogna prendere coscienza, afferma, della gravità della crisi climatica in corso e sostenere la messa in atto di azioni adeguate affinchè i bambini di oggi non debbano abitare in un mondo invivibile

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Papa Francesco spiega le ragioni che l'hanno portato a scrivere l'esortazione apostolica Laudate Deum dopo la precedente enciclica, Laudato si', dedicata alla cura del Creato e all'ecologia umana integrale e lo fa rivolgendosi in videomessaggio ai partecipanti al Forum delle Comunità Laudato si' che si tiene questo pomeriggio a Verona presso la curia diocesana.

Il Forum sulla Laudate Deum

Il Forum, che vede la presenza del vescovo della città veneta monsignor Domenico Pompili e di Carlo Petrini, fondatori delle Comunità, prenderà in esame la Laudate Deum con contributi di Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, di Gaël Giraud, economista, matematico e teologo, di Carlo Rovelli, fisico e divulgatore scientifico, e di Carlos Alvarez Pereira, vicepresidente del “Club of Rome”.

Guarda il video messaggio del Papa al Forum di Verona

Perchè l'esortazione apostolica dopo la Laudato si'?

Nel videomessaggio monsignor Pompili rivolge due domande al Papa. Nella prima gli chiede perchè, a otto anni di distanza dalla Laudato si', ha sentito il bisogno di scrivere ancora sul tema della crisi ambientale. Rispondendo, Francesco afferma che da allora sono state fatte tante Cop - Conferenze annuali sul clima - e che l’enciclica Laudato si’ è stata scritta dopo la Cop di Parigi "che è stata la più bella". Dopo quella Conferenza, afferma Francesco, tutto è andato indietro. "E ho pensato di dire che queste Cop non sono andate bene, non hanno dato proprio quello di cui noi avevamo bisogno". E poi, prosegue, ci sono nuove cose da affrontare altrimenti, se non stiamo al passo, "ci mangeranno i leoni, perché è un momento difficile, molto difficile… Dobbiamo prendere coscienza di questo. Mi diceva uno degli scienziati più importanti qui in Italia, il presidente di un’associazione, lui dice: 'Io non voglio che la mia nipotina, nata l’altro ieri, viva entro 30 anni in un mondo invivibile'. E così sono le cose. Bisogna prenderne coscienza".

I cambiamenti vengono dal basso

Monsignor Pompili sottolinea che le Comunità Laudato si' sono nate proprio per dare seguito all'enciclica di Papa Francesco, costituiscono una mobilitazione dal basso e si sono diffuse in Italia. Oggi hanno promosso uno dei tanti momenti d'incontro a Verona. "Che cosa vuol dire a queste persone?", domanda il vescovo al Papa. "Che questo funziona, è come l’acqua, sai? - risponde Francesco -. L’acqua viene all’ebollizione con il caldo dal basso in alto, non dall’alto in basso: è una legge naturale. I veri cambiamenti vanno dal basso in alto, aiutati dalle forze dall’alto, ma…dal basso in alto: se non c’è questo movimento - conclude - tu non cambierai niente nella vita!".