L’udienza del Papa con il re del Bahrein

L’incontro avvenuto ieri pomeriggio in Vaticano a quasi un anno di distanza dal viaggio apostolico di Francesco nel Paese del Golfo Persico

Si erano incontrati il 3 novembre dello scorso anno, quando Francesco era giunto in Bahrein per una visita di tre giorni che aveva come punto centrale la partecipazione all’atto finale del “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence", un incontro interreligioso da cui si era levato un grande appello alla pace e alla pacifica coesistenza di popoli e religioni.

Insieme, in quella circostanza, avevano annaffiato con un gesto simbolico l’“Albero della vita” e ieri pomeriggio di nuovo il Papa e il re della nazione sul Golfo Persico, Hamad bin Isa Al Khalifa, si sono stretti la mano e abbracciati durante l’udienza svoltasi nel pomeriggio in Vaticano, iniziata verso le 16.50 e conclusasi intorno alle 17.25.



Francesco ha domato al re del Bahrein il trittico delle medaglie del Pontificato, un ramoscello di ulivo in bronzo, il Messaggio per la Pace di quest’anno, una copia del Il Documento sulla Fratellanza Umana e Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il monarca ha ricambiato donando al Papa un vaso di cristallo con un orologio, contenente alcuni aromi, un volume fotografico sulla visita del Papa al Paese e un secondo volume sulla costruzione della nuova cattedrale in Bahrein.