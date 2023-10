Telefonata tra il Papa e Biden: individuare percorsi di pace

Circa 20 minuti il colloquio tra Francesco e il presidente degli Stati Uniti sulle situazioni di conflitto nel mondo

Vatican News

Circa 20 minuti è durata la telefonata che ha avuto luogo oggi pomeriggio, 22 ottobre, tra Papa Francesco e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana, spiegando che la conversazione ha avuto come argomento le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace.

È stato il Papa a volere il colloquio telefonico.

L'appello all'Angelus



Proprio questa mattina all'Angelus, il Pontefice, con il pensiero a Israele e alla Palestina, aveva rilanciato l'appello a far tacere le armi. E dicendosi addolorato per i terribili attacchi degli ultimi giorni all'ospedale anglicano e alla parrocchia greco-ortodossa, aveva chiesto di continuare a far arrivare gli aiuti umanitari e liberare gli ostaggi. "La guerra, ogni guerra che è nel mondo - diceva il Papa con un riferimento anche alla "martoriata Ucraina" - è una sconfitta. La guerra sempre è una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana, Fratelli fermatevi! Fermatevi!".