Francesco ai giovani di Scholas: coltivate sempre il valore della gratuità

Si è tenuto in Brasile dal 23 al 26 ottobre scorsi il VI Incontro mondiale dei giovani promosso dall'associazione pontificia. In un video il saluto e le congratulazioni del Papa

Vatican News

Papa Francesco rivolge, attraverso un video, parole di apprezzamento e di gratitudine riguardo all'Incontro a carattere internazionale che si è appena concluso a San Paolo del Brasile, intitolato: "Vita in movimento". Ringrazia per il loro lavoro le autorità dell' Word ORT che ne è stato il promotore insieme a Scholas Occurrentes e alla Fondazione Leo Werthein. "Un lavoro - afferma - di riflessione e anche di testimonianza, con tre parole chiave: movimento, gratuità e incontro. Un incontro per essere veramente umano e non commerciale deve essere gratuito. E perché ci sia incontro, deve esserci movimento". Queste tre parole, prosegue il Papa, "indicano qualcosa di molto umano".

Francesco è grato alle autorità delle scuole ORT per la loro collaborazione con Scholas. "Un’intuizione - osserva - che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, anche se esiste da tempo. È qualcosa di molto futuro, di molto grande". E un grazie il Papa lo rivolge anche alle autorità del Brasile "che hanno permesso e sostenuto questo tipo di iniziative".

Scholas: un'esperienza per imparare la tolleranza e la pace

Le parole del Papa, si legge in un comunicato di Scholas Occurrentes, hanno concluso l'Incontro affermando che "l'evento internazionale è un esempio di lavoro di riflessione e di testimonianza affinché centinaia di ragazzi provenienti da diverse parti del mondo, al ritorno nelle loro comunità, abbiano la volontà e la missione di replicare l'apprendimento della tolleranza e della pace che hanno sperimentato attraverso il dialogo con i loro coetanei".

Più di 100 giovani provenienti da ottanta città di 25 Paesi, informa ancora il comunicato, si sono riuniti per quattro giorni a San Paolo, "nel mezzo dello shock internazionale dei recenti attacchi terroristici in Medio Oriente", per celebrare "la convivenza, il dialogo interculturale e la diversità, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e unito".

Una collaborazione per un mondo migliore

La collaborazione tra Word ORT e Scholas Occurrentes è iniziata circa 10 anni fa, quando "José María del Corral, teologo, educatore, fondatore e attuale direttore mondiale di Scholas, e l'uomo d'affari latinoamericano Darío Werthein impegnato nel campo dell'istruzione, hanno unito le forze per ampliare questi incontri con la convinzione che l'istruzione sia la chiave per un mondo più giusto e pacifico".

"Questa settimana, questi giovani hanno capito - ha affermato del Corral al termine dell'Incontro - che non dobbiamo nascondere le nostre differenze, siamo quello che siamo e dobbiamo essere orgogliosi di essere quello che siamo. Ed è chiaro che se vogliamo un mondo globale, come dice Papa Francesco, quel mondo è fatto di tante identità. È possibile continuare a credere che possiamo costruire un mondo migliore".

A sua volta, Werthein ha commentato: "Ascoltare i bambini parlare di educazione, razzismo, impegno, andare nelle loro comunità per cercare di cambiare i bisogni che hanno, commuove il cuore, li incoraggia a continuare, rafforza le loro emozioni, in un mondo così convulso dalla guerra in Ucraina, dai problemi in Israele e a Gaza. È meraviglioso contribuire con un po' di luce al mondo, perché questi ragazzi trasmettono luce".

Opportunità per valorizzare l'unità nella diversità

L'evento è stato dichiarato di interesse pubblico dal prefetto di Jaguriúna, Gustavo Bernardes Reis, in quanto opportunità per avvicinare i giovani a un'esperienza trasformativa che valorizza la diversità, l'unità e la collettività, dopo averli invitati a sviluppare attività nella loro comunità e ha ricevuto il sostegno di Vrio Corp, la società che gestisce SKY Brasile e DIRECTV America Latina, che attraverso il suo programma completo di sostenibilità Propósito Vrio ha sviluppato in parallelo e nello stesso luogo il V Congresso Escuela Plus, che ha riunito insegnanti, esperti di educazione e autorità provenienti da Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Perù, Ecuador e Colombia.