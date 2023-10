Francesco: il cristiano lotta contro il diavolo che vuole distruggere tutto

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, il Papa ha presieduto la Messa per il Corpo della Gendarmeria Vaticana. Commentando le letture liturgiche della domenica, Francesco ha parlato della vita simile ad una vigna. Dobbiamo stare attenti e custodire la vita di ognuno di voi, ha affermato, perché non entrino tralci cattivi

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Questo pomeriggio Papa Francesco ha presieduto presso la Grotta di Lourdes, nei Giardini vaticani, la Messa per il Corpo della Gendarmeria Vaticana in occasione della ricorrenza del patrono, San Michele Arcangelo, che ricorre il 29 settembre.

Uno che non lotta non è un cristiano

Nell’omelia Francesco paragona il lavoro dei gendarmi ad una vigna in cui il nemico, come dice la prima lettura tratta dal Libro del profeta Isaia (Is 5,1-7), secondo la liturgia della XXVII domenica del Tempo ordinario, entra di notte per rovinare e distruggere quanto vi è piantato. La vigna è anche immagine della vita di ognuno dove il bene e il male si combattono tra loro. Francesco afferma:

Il Signore ci ha piantato a tutti noi, come se fossimo tralci di una vigna buona, ma il nemico viene sempre per rovinarci. Questa è la lotta di tutti i giorni: la vostra e la mia e di tutti noi. Uno che non lotta non è un cristiano, uno che non subisce le tentazioni non è cristiano.

I gendarmi con le loro famiglie alla Messa

Occorre custodire la vigna di ognuno di noi

Tutti noi, prosegue il Papa, siamo peccatori, ma vogliamo andare avanti e perciò dobbiamo lottare contro il diavolo che vuole entrare nella nostra vita. Ricordando che l’arcangelo Michele aiuta in questa battaglia, esorta:

Noi dobbiamo stare attenti e custodire la vigna: la vigna di ognuno di voi, la vigna delle vostre famiglie, dei vostri figli e la vigna, qui, in Vaticano, perché non entrino tralci cattivi.

Il demonio per vincere distrugge

Il brano del Vangelo di Matteo (Mt 21,33-43) che presenta la parabola dei contadini che decidono di impadronirsi di ciò che è stato loro affidato, ci dice che quando il demonio vuol prendere possesso di qualcosa la distrugge. Una guerra che vuol distruggere tutto è una guerra sporca, osserva il Papa, e il demonio cerca di vincere distruggendo. Ma San Michele - conclude - ci aiuta a cacciarlo via.