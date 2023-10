Il parroco di Gaza: il Papa ci ha chiesto di proteggere i bambini

A pochi minuti dalla scadenza dell'ultimatum lanciato dall'esercito israeliano per evacuare il nord della Striscia, il Pontefice ha telefonato per la quarta volta a padre Gabriel Romanelli, che si trova ancora a Betlemme, esprimendo la sua preoccupazione, vicinanza e preghiera. In centinaia le persone ospitate dalla parrocchia, con i fedeli che hanno scelto di restare sotto i bombardamenti

Michele Raviart – Città del Vaticano

Papa Francesco si è detto “molto preoccupato” per quanto sta accadendo a Gaza e spera che ci sia lo spazio per una pausa nei bombardamenti “per aprire dei corridoi umanitari per aprire le migliaia di persone che in questo momento ne hanno bisogno”. A riferirlo a Vatican News è padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, che oggi ha ricevuto una telefonata dal Papa – la quarta dall’inizio della crisi – per assicurare la sua preghiera e la vicinanza di tutta la Chiesa.

La vicinanza del Papa

“È molto vicino alle persone”, testimonia padre Romanelli, che si trova a Betlemme e non è ancora riuscito a raggiungere la piccola comunità nella Striscia, “e ci ha chiesto di proteggere i bambini. Lui sa che, oltre i bambini della parrocchia, ospitiamo bambini cristiani e bambini musulmani, oltre ai disabili e ai feriti curati dalla suore di Madre Teresa. Sono centinaia di persone sotto la nostra responsabilità. il Papa sa tutto questo e ha ancora manifestato la sua vicinanza” – ha chiamato anche la parrocchia – “la sua benedizione e la sua preghiera e sta facendo il suo meglio per avere una piccola finestra di speranza”.

Centinaia i rifugiati ospitati dalla Chiesa

Sono ormai centinaia le persone ospitate dalla cinque strutture della Chiesa cattolica a Gaza - cinquecento solo quelle rifugiate in parrocchia. Anche le due strutture della Chiesa greco-ortodossa sono gremite di persone.” Hanno passato una notte veramente terrificante perché sapevano che l’ultimatum finiva questa mattina, anche se è stato prolungato”, spiega padre Romanelli. “Si chiedono dove possano andare a sud e che cosa succederà lì. Arrivano notizie di persone che erano colpite mentre andavano verso sud. Alcuni hanno una macchina, altri non hanno niente. Sono terrorizzati e almeno in chiesa si sentono più protetti, ma la situazione è disperata per tutti”.

La scelta di restare

Tutti gli edifici della Chiesa si trovano nell’area della Striscia che Israele ha chiesto di evacuare nel pomeriggio per ripararsi dai bombardamenti. Eppure i parrocchiani hanno scelto di restare. “Sono lì. Non vogliono andare. Potrebbero andarsene ma non vogliono. Non abbiamo strutture della Chiesa a sud”, spiega il parroco, “è molto difficile comprendere da fuori come le persone siano attaccate ed unite alla parrocchia, che è il centro umano e spirituale delle loro attività.