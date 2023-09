In udienza dal Papa il primo ministro del Portogallo, António Luís Santos da Costa

Vatican News Papa Francesco ha ricevuto in udienza, oggi 28 settembre, il Primo Ministro della Repubblica di Portogallo, António Luís Santos da Costa, il quale, successivamente, si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. L’incontro con Parolin e Gallagher Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, come informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, “è stata apprezzata l’efficace collaborazione nell’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù e della visita che Sua Santità ha compiuto in Portogallo dal 2 al 6 agosto 2023. Ci si è poi soffermati sul positivo contributo della Chiesa alla società portoghese nell’attuale contesto socio-politico e su alcune questioni di interesse comune”. Ucraina e migrazioni tra i temi dei colloqui Durante i colloqui, prosegue il comunicato, c’è stato anche “uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina e il fenomeno delle migrazioni”. Lo scambio dei doni Lo scambio dei doni Al termine dell’udienza con il Papa c’è stato il consueto scambio di doni. Francesco ha donato al primo ministro portoghese il Messaggio per la Pace di quest'anno; i Documenti del Pontificato; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 202, a cura della LEV; una scultura in bronzo 'Ramo di ulivo'. Il dono di António Luís Santos da Costa al Papa è stato un album con due foto simboliche della Gmg di Lisbona.