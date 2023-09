Iraq, il dolore di Francesco per la tragedia del rogo alla festa di nozze

I familiari di alcune vittime dell'incendio a Qaraqosh, in Iran (AFP or licensors)

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, il Papa prega per le oltre 100 vittime rimaste uccise nei giorni scorsi dall’incendio avvenuto durante un matrimonio a Qaraqosh, che ha provocato anche 200 feriti

Vatican News

Una notizia terribile, tanto più perché l’orrore si è scatenato durante una giornata che è simbolo della gioia, una festa di nozze. È quella che ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni, il racconto di un matrimonio finito in tragedia dopo che lo scorso 26 settembre un incendio ha incenerito il capannone dove stavano svolgendosi i festeggiamenti di una coppia di neo sposi a Qaraqosh, nell’Iraq settentrionale, causando la morte di 114 persone e il ferimento di altre 200, molte con gravi ustioni.



In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, inviato all’arcivescovo di Mossul dei Siri Benedectos Younan Hano, il Papa si dice “profondamente rattristato nell’apprendere degli effetti devastanti” del rogo e assicura “vicinanza spirituale ad ogni vittima di questa tragedia”, con una preghiera particolare per le famiglie delle vittime, per i feriti e per i soccorritori.