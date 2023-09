Il Papa al Senato alla camera ardente per Giorgio Napolitano

Francesco si è recato a Palazzo Madama per rendere omaggio al presidente emerito della Repubblica italiana e senatore a vita morto il 22 settembre scorso. Il Papa, che lo aveva definito "servitore della Patria", nel telegramma di cordoglio ne aveva ricordate le "grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana"

Oggi, poco dopo le 13.15 – come rende noto una comunicazione della Sala Stampa vaticana – Francesco si è recato alla camera ardente allestita per il Presidente Giorgio Napolitano, per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all’Italia.

Leggi Anche 22/09/2023 È morto Giorgio Napolitano, il Papa: ho apprezzato la sua umanità Primo presidente in Italia a essere stato eletto per un secondo mandato, è scomparso oggi a 98 anni nella clinica Salvator Mundi di Roma. Francesco aveva chiesto di recente ...

Il Papa, lo scorso 20 settembre, nei saluti al termine dell' udienza generale, aveva rivolto il suo pensiero a Napolitano, ricoverato da 4 mesi in una clinica romana, e le cui condizioni di salute erano peggiorate, definendolo "servitore della patria". Il giorno della morte, il 22 settembre, in un telegramma alla moglie aveva ricordato la sua "lungimiranza" nelle scelte importanti per la vita del Paese.

La camera ardente del presidente della Repubblica emerito, allestita presso la sala Nassirya del Senato, resterà aperta fino a domani, lunedì 25 settembre, i funerali di Stato, in forma laica, si svolgeranno martedì 26 alle 11.30, nell'aula della Camera.