Il grazie di Francesco a Marsiglia nel ricordo delle vittime di Nizza

Al termine della Messa nello stadio Velodrome, il Papa ha salutato le autorità e i cittadini di tutta la Francia con una memoria particolare per i morti dell’attentato terroristico del 2016: non stanchiamoci di pregare per la pace nelle regioni devastate dalla guerra

Leggi Anche 23/09/2023 Il Papa: Francia ed Europa hanno bisogno di un nuovo sussulto di speranza Nella Messa al Velodrome di Marsiglia, ultima tappa del suo viaggio, Francesco invita la società europea, spesso segnata da cinismo e rassegnazione, a sentirsi “toccata dentro” ...

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

La festa venata di colori bianchi e azzurri nello stadio, che esulta per Francesco come fosse un gol dell’amata squadra di casa si stempera per un momento, al culmine dei saluti e del grazie del Papa a Marsiglia e alla Francia, in un ricordo e in una commozione, quella che strinse il cuore non solo della Francia il 14 luglio 2016 quando la folla che passeggiava lungo la Promenade des Anglais a Nizza fu falciata dal camion di un terrorista, una striscia di orrore fatta di 86 morti e quasi 500 feriti. Un dolore mai sopito che il Papa lega agli altri orrori recenti del conflitto in est Europa e dei troppi altri sul pianeta.



Rivolgiamo un ricordo orante a quanti persero la vita in quella tragedia e in tutti gli atti terroristici perpetrati in Francia e in ogni parte del mondo. E non stanchiamoci di pregare per la pace nelle regioni devastate dalla guerra, soprattutto per il martoriato popolo ucraino.



Compassione contro "l'epidemia dell'indifferenza"

È il cuore del saluto del Papa a Marsiglia, che lo ha accolto con calore dilatando quasi la breve durata della visita. La gratitudine è per il presidente Macron e tutta la nazione e certamente per chi, a cominciare dal sindaco della città, ha organizzato il soggiorno papale.



Quest’arcidiocesi è stata la prima al mondo ad essere consacrata al Sacro Cuore di Gesù, nel 1720, durante un’epidemia di peste; è dunque nelle vostre corde essere segni della tenerezza di Dio, anche nell’attuale “epidemia dell’indifferenza”: grazie per il vostro servizio mite e determinato, che testimonia la vicinanza e la compassione del Signore!



L’ultimo saluto “carico di affetto”, prima dell’applauso e dell’abbraccio finali del Velodrome, è per gli ammalati, i bambini gli anziani e - “pensiero speciale”, dice Francesco - “per le persone in difficoltà e per tutti i lavoratori di questa città; presso il porto di Marsiglia lavorò Jacques Loew, il primo prete operaio della Francia. La dignità dei lavoratori - è l’appello del Papa - sia rispettata, promossa e tutelata!”.