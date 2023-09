Il Papa ai giovani: mantenete vivo il ricordo della Gmg, non conservatelo in un album

In un videomessaggio registrato dal vescovo ausiliare di Lisbona Américo Manuel Alves Aguiar, Francesco si rivolge ai ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù invitandoli a non dimenticare quanto vissuto ma a trasmetterlo in quanto “missionari, propagatori e testimoni”

Vatican News

Francesco chiede ai giovani della Gmg di essere "missionari, propagatori e testimoni" di ciò che è stato vissuto a Lisbona. In un videomessaggio a loro indirizzato - registrato dal cardinale designato monsignor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona e presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, ricevuto ieri in udienza nel Palazzo Apostolico - Francesco si rivolge ai ragazzi chiedendo prima di tutto se in loro sia “rimasto ancora il ricordo della Giornata”. “Tutti dicono di sì – sorride il Papa – ne sono felice. È un ricordo che non è per stare impacchettato o in album di foto. È un ricordo vivo, e voi dovete mantenerlo vivo. E come si mantiene una cosa viva? Trasmettendola, dandola agli altri. Una famiglia si mantiene viva attraverso i figli che portano avanti la famiglia, e i genitori che poi diventano nonni. Ma sempre vivo”.

Raccontare il vissuto della Gmg

Papa Francesco incita i ragazzi a mantenere vivo il ricordo di quanto vissuto nella Giornata: “Non lo anestetizzate non lo mettete nell’album dei ricordi passati”, insiste, raccomandando l’importanza di mantenerlo vivo e di raccontarlo: “Raccontatelo all’università, raccontatelo a scuola, raccontatelo al lavoro, raccontate quello che avete vissuto, quello che vivete, quella folla di più di un milione e mezzo che stava lì, e soprattutto che cosa avete sentito”.

I giovani siano missionari, testimoni e propagatori

La richiesta del Papa è quindi quella di essere “missionari, propagatori, testimoni" di quanto vissuto, ai giovani inoltre invia il suo ringraziamento "per la testimonianza che avete dato. E ora vi tocca questo: essere testimoni. Che Dio vi benedica, che la Vergine vi custodisca. E non dimenticatevi di pregare per me”.