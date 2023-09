PAPA

Francesco incontra alcuni sacerdoti in una parrocchia a Primavalle

Nel pomeriggio il Papa si è recato nella parrocchia di Santa Maria della Salute in un quartiere periferico della capitale per un incontro con i parroci della trentaquattresima prefettura. Lo comunica in serata la Sala Stampa Vaticana. Affrontate alcune sfide pastorali in riferimento alle problematiche del territorio

Vatican News Papa Francesco nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, ha fatto visita ad una parrocchia romana. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: "Questo pomeriggio, poco dopo le 16 - ha dichiarato - Papa Francesco si è diretto alla parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle, dove è stato accolto dal vicegerente per la Diocesi di Roma", monsignor Baldo Reina, dal parroco e dal vice parroco, "per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura. Al termine, poco dopo le 18.00, ha fatto rientro in Vaticano." In un comunicato stampa il Vicariato di Roma precisa che i sacerdoti incontrati presso la parrocchia appartengono alla trentaquattresima prefettura e con loro c'erano anche i prefetti del settore Ovest della diocesi. "È stato un confronto fraterno all’insegna del dialogo", la dichiarazione di monsignor Reina al termine dell'incontro. Il vescovo ha precisato che "i temi affrontati hanno riguardato le sfide pastorali in riferimento anche alle problematiche del territorio. Una zona nella quale sono evidenti il disagio giovanile e l’esclusione sociale, ma vivono tante persone di buona volontà". Nel testo del Vicariato si legge inoltre che "Papa Francesco ha fatto la scelta di visitare questa prefettura in quanto qui sono avvenuti recentemente due gravi fatti di cronaca: nei mesi scorsi sono state uccise Michelle Maria Causo e Rossella Nappini". Michelle Maria Causo, 17 anni, è stata uccisa nel giugno scorso a coltellate da un suo coetaneo, mentre Rossella Nappini, infermiera di 52 anni, è stata accoltellata a settembre dall'ex compagno nell'androne di un palazzo del quartiere Primavalle.