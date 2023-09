In un minuto la prima giornata di Papa Francesco a Marsiglia

Dall'arrivo nell'aeroporto internazionale della città francese alla preghiera mariana con il clero nel Santuario di "Nostra Signora della Guardia", fino al ricordo delle vite inghiottite dall'acqua ai piedi del Monumento per i marinai e i migranti spariti in mare e al momento di raccoglimento con i leader religiosi presso la croce memoriale nella piazza sotto la Basilica: in un video tutti gli appuntamenti del primo giorno del 44.mo viaggio apostolico