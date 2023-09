PAPA

In un minuto la seconda giornata di Papa Francesco a Marsiglia

Una giornata iniziata per il Papa con l'incontro con alcune persone in situazioni di disagio, proseguita con l'intervento di Francesco alla sessione conclusiva dei "Rencontres Méditerranéennes". Poi il colloquio con il presidente della Repubblica di Francia, Macron, e la Messa per tutta la comunità cattolica nello Stadio Vélodrome. Quindi il congedo e la partenza alle 19.28 di questa sera