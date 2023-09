La preghiera del Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore

Francesco rinnova, alla fine del suo 43mo Viaggio apostolico in Mongolia, la sosta nel luogo di culto a lui tanto caro, per ringraziare la Vergine del buon esito del suo pellegrinaggio nel cuore dell'Asia

Vatican News

Questo pomeriggio, di ritorno dalla Mongolia, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus populi romani.

Il Pontefice vi si era recato, come da tradizione, anche prima di partire per il suo 43mo pellegrinaggio che lo avrebbe condotto in Asia centrale, il 31 agosto. Si conferma così la sua spiccata devozione mariana che ha peraltro avuto modo di vivere in una maniera del tutto peculiare nell'ambito di uno degli incontri più suggestivi dell'intera permanenza a Ulaanbataar: quello con la signora Tsetsege, madre di undici figli, che una decina di anni fa ha trovato in una discarica una statua della Vergine "Madre del Cielo".

Al termine della visita nella Basilica romana, il Papa ha fatto rientro in Vaticano.