La distribuzione del sussidio per la catechesi "Passo dopo passo" ai fedeli presenti in Piazza San Pietro per l'Angelus di Papa Francesco

Il Papa ai ragazzi del catechismo: vi auguro la gioia di incontrare Gesù

In occasione del vicino avvio dell’anno catechistico in Italia, l’editrice salesiana Elledici ha donato ai fedeli presenti in Piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco copie del sussidio per la catechesi “Passo dopo passo”. Il Pontefice: “E’ un bel regalo!”. E ringrazia i catechisti per la loro “preziosa opera”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano Sta per iniziare il nuovo anno catechistico nelle parrocchie di tutta Italia, e Papa Francesco benedice, dopo la preghiera dell’Angelus, l’iniziativa dell’Elledici, l’editrice dei Salesiani, che “dona oggi ai presenti in piazza un sussidio per la catechesi, intitolato ‘Passo dopo passo’: è un bel regalo!”. Quindi il Papa coglie l’occasione “per ringraziare i catechisti della loro preziosa opera e per augurare ai ragazzi e alle ragazze del catechismo la gioia di incontrare Gesù”. Leggi Anche 10/09/2022 Il Papa ai catechisti: non fate lezioni di scuola, trasmettete la fede viva Francesco riceve in Aula Paolo VI i partecipanti al III Congresso internazionale di catechesi: l’amore sia “criterio di giudizio del nostro agire morale”. L’invito a “trovare le ... Per accompagnare le famiglie nell'educazione cristiana dei figli “Passo dopo passo” è un originale progetto catechistico che accompagna le famiglie nell’educazione cristiana dei figli di 7-12 anni. E’ pensato per bambini, ragazzi e famiglie di oggi, sperimentato ampliamente da catechisti e parroci, e costruito con una metodologia innovativa e coinvolgente. E’ impostato su laboratori e attività per bambini e ragazzi, genitori e catechisti, strutturato in 6 sussidi interattivi e 6 guide per il catechista.