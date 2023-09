Bambino Gesù, intervento online del Papa alla Clinton Global Initiative

Francesco partecipa virtualmente all’evento organizzato a New York dalla Fondazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, previsto alle 9.15 (15.15 italiane) di lunedì 18 settembre. Presenti anche i rappresentanti dei Patrons of Bambino Gesù Children’s Hospital, organizzazione no-profit che sostiene i progetti umanitari dell'Ospedale Pediatrico negli Usa

Vatican News

Lunedì 18 settembre Papa Francesco interverrà in collegamento da remoto all’incontro organizzato a New York dalla Clinton Global Initiative, alle 9.15 (le 15.15 italiane). Il Papa parlerà delle sfide globali più urgenti del nostro tempo, come il cambiamento climatico, la crisi dei rifugiati, il benessere dei bambini e la missione e i progetti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della Santa Sede. All’incontro, organizzato dalla Fondazione Clinton, saranno presenti il presidente della Fondazione stessa, Bill Clinton, la Segretaria della Fondazione, Hillary Rodham Clinton, e la Vicepresidente, Chelsea Clinton. All'evento, che proseguirà anche il 19 settembre, prenderanno parte, tra gli altri, Irfaan Ali, presidente della Guyana e l'ex premier britannico Tony Blair, che oggi guida il Tony Blair Institute for Global Change. Parteciperanno anche i Patrons of Bambino Gesù Children’s Hospital, organizzazione no-profit che sostiene i progetti umanitari dell'Ospedale Pediatrico del Papa negli Stati Uniti.

L’impegno dei Patrons of Bambino Gesù Children’s Hospital

Costituita pochi mesi fa come Corporation, l’organizzazione dei mecenati statunitensi sostiene progetti speciali come il completamento del nuovo Centro di Cure Palliative Pediatriche, inaugurato nel 2022 a Passoscuro, sul litorale laziale, dedicato a bambini e adolescenti con malattie rare e inguaribili, e con bisogni assistenziali complessi. Tutti i progetti, le attività internazionali, l'assistenza umanitaria e il completamento del Centro di Cure Palliative Pediatriche richiedono un notevole sostegno finanziario (circa 8 milioni di euro) perché sono finanziati esclusivamente attraverso la raccolta fondi.