Il Papa in dialogo virtuale con gli studenti di India, Pakistan e Nepal

Torna oggi pomeriggio, alle 15, l'iniziativa "Building Bridges" della Loyola University e della Pontificia Commissione per l'America Latina. Francesco sarà collegato via Zoom con ragazzi e ragazze dell'Asia meridionale, rispondendo alle loro domande su temi di attualità. Si tratta del terzo appuntamento del progetto dopo quello con i giovani di Nord, Sud e Centro America del febbraio 2022 e con gli studenti dell'Africa sub-sahariana del novembre 2022

Si svolgerà oggi pomeriggio, 26 settembre, l'incontro virtuale di Papa Francesco con i giovani di diverse aree del Sud Asia dal titolo "Costruire ponti attraverso l’Asia meridionale". Si tratta del terzo appuntamento promosso dall’iniziativa “Building Bridges” frutto della collaborazione tra la Pontificia Commissione per l’America Latina e l’Istituto di Studi pastorali e dall’Ufficio per l’impegno globale e comunitario dell’Università Loyola di Chicago. I precedenti incontri si sono svolti nel febbraio del 2022, all'indomani dallo scoppio della guerra in Ucraina, con i giovani di Nord, Sud e Centro America e poi nel novembre 2022 con alcuni studenti di Atenei dell'Africa sub-sahariana. Questa volta protagonisti dell'appuntamento online, in vista dell'inizio del Sinodo sulla sinodalità, sono ragazzi e ragazze di India, Pakistan, Nepal.

Dialogo via Zoom

Dalle 15 in poi - con trasmissione in livestream su YouTube in tre lingue (inglese, spagnolo e hindi), Papa Francesco sarà collegato via Zoom da Casa Santa Marta. I giovani risponderanno dal Centro di ricerca e spiritualità Loyola Hall di Lahore, in Pakistan; dalla Christ University di Bengaluru, in India; dal St. Xavier's College di Kathmandu, in Nepal; dal St. Stephen's College di Delhi, in India, e dal Loyola College di Chennai, sempre in India. Gli studenti che partecipano al progetto provengono da diversi campi come psicologia, economia, fisica, giurisprudenza, informatica, scienza, chimica, filosofia e altri ancora. Con il Pontefice condivideranno le loro riflessioni e preoccupazioni sull'attualità e la società di oggi.

I precedenti incontri

L'iniziativa Building Bridges vuole essere una risposta alla chiamata del Papa alla sinodalità, tema al centro dell'imminente Sinodo del 4-29 ottobre. Soprattutto questo evento ha l'obiettivo di facilitare la creazione di "ponti", appunto, tra studenti di differenti regioni geografiche e accompagnarli nel loro impegno nell’ascolto, nel dialogo, e nel discernimento su tematiche sociali condivise, attraverso le proprie esperienze e speranze.

Ad esempio il 1° novembre 2022, Francesco aveva dialogato con i giovani africani sui temi di guerre, migrazioni forzate, coinvolgimento nella vita politica, sulla mancanza di opportunità lavorative e lo sfruttamento delle risorse del Continente nero. Temi sui quali il Pontefice ha offerto criteri di discernimento e coraggio alle nuove generazioni. Con ragazzi e ragazze delle Americhe, Francesco era rimasto invece in dialogo per oltre un'ora rispondendo a domande sul dramma delle migrazioni, sulla cura del Creato, sulla Chiesa sinodale. Il Papa allora aveva denunciato la violenza che "distrugge", come - diceva - dimostrano le dittature nella storia, e invitato i giovani alla gentilezza: "Una delle cose umane più belle"

