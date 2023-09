Papa Francesco incontra il presidente francese Macron a Marsiglia

Il capo di Stato era seduto in prima fila nell'auditorium del Palais du Pharo per ascoltare l'intervento del Pontefice alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Poi nel Salon d'honneur du Marie, si è svolto l'incontro privato e il saluto alla famiglia. Contemporaneamente l'incontro tra il cardinale Parolin e la primo ministro Borne

Prima un saluto informale sulla terrazza davanti dell’auditorium sotto il Palais du Pharo di Marsiglia, dove il Papa ha partecipato alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes, poi l'incontro privato nel Salon d’honneur du Maire. Francesco ha incontrato due volte questa mattina il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, venuto a dargli il benvenuto con la consorte Brigitte nella città meridionale, scelta come meta del suo 44.mo viaggio apostolico.

Macron era seduto in prima fila nella grande sala dove il Papa ha pronunciato il suo discorso a chiusura degli "Incontri Mediterranei", al termine del quale il Pontefice ha citato un aneddoto che lo riguardava: “Una volta il presidente mi ha invitato a visitare la Francia e mi ha detto così: l’importante è che venga a Marsiglia”.

Intorno alle 11.30, il Papa e il presidente si sono quindi incontrati privatamente nel Salone d'onore. Come informa la Sala Stampa vaticana, dopo la foto ufficiale, ha avuto luogo il colloquio riservato a cui ha fatto seguito la presentazione della famiglia e lo scambio dei doni.

Parallelamente, nella sala adiacente - informa sempre una nota vaticana - ha avuto luogo un breve incontro tra il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e la primo ministro Élisabeth Borne, alla presenza del sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra, del nunzio Apostolico in Francia, l'arcivescovo Celestino Migliore, e di un consigliere di Nunziatura. Al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica, il Papa è rientrato in auto all’Arcivescovado dove ha pranzato in privato.