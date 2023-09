Francesco: preghiere e solidarietà per le persone colpite dalle piogge in Brasile

Il Papa, in un telegramma a firma del cardinale Parolin, esprime la sua vicinanza alle vittime del ciclone che nei giorni scorsi ha colpito il Paese. Oltre 40 i morti, una cinquantina i dispersi

Solidarietà e preghiere sono state espresse dal Papa - in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato a don Leomar Brustolin, arcivescovo di Santa Maria e presidente della Regione Sud 3 della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile - per le forti piogge che hanno colpito nei giorni scorsi lo Stato del Rio grande do Sul “lasciando dietro di sé - si legge nel testo – una scia di distruzione e di morte”. Il Papa, si legge nel testo, “con la sua paterna sollecitudine”, impartisce la sua benedizione a tutte le persone colpite dalla grande alluvione, e assicura a tutti i vescovi della regione preghiere di suffragio per “l’eterno riposo delle vittime” e preghiere per tutti coloro che hanno perso le loro case, “auspicando che la ricostruzione delle località avvenga in modo rapido ed efficace”.

Sale il numero delle vittime

Nel frattempo continua a salire il bilancio delle vittime del ciclone che lunedì scorso ha colpito il Sud del Brasile. Le autorità del Paese parlano di 41 morti, 46 dispersi e 223 feriti. Le ricerche continuano – avverte la sicurezza civile dello Stato di Rio Grande do Sul – sono in totale 11mila persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case. Molti gli edifici distrutti e le città allagate, 87 in totale i comuni colpiti.