In un minuto la terza giornata di Papa Francesco in Portogallo

Dalle confessioni nel Parco Vasco de Gama di Lisbona all'appuntamento con le realtà di carità nel Centro San Vincenzo de’ Paoli di Serafina, fino alla Via Crucis nella “Colina do Encontro". In un video tutti gli appuntamenti del terzo giorno del 42.mo viaggio apostolico